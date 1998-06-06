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Секс в большом городе 1998 - 2004 2 серия 1 сезон

7.3 Оцените
10 голосов
Все серии 1 сезона «Секс в большом городе»
Секс в большом городе
Сезон 1 / Серия 1 6 июня 1998
Модели и простые смертные
Сезон 1 / Серия 2 6 июня 1998
Гавань противных женатиков
Сезон 1 / Серия 3 21 июня 1998
Мир мужчин, которым за двадцать
Сезон 1 / Серия 4 28 июня 1998
Сила обольщения
Сезон 1 / Серия 5 5 июля 1998
Тайный секс
Сезон 1 / Серия 6 12 июля 1998
Моногамия: За или против
Сезон 1 / Серия 7 19 июля 1998
Третий лишний
Сезон 1 / Серия 8 26 июля 1998
Черепаха и кролик
Сезон 1 / Серия 9 2 августа 1998
Радость материнства
Сезон 1 / Серия 10 9 августа 1998
Засуха
Сезон 1 / Серия 11 16 августа 1998
Вера умирает последней
Сезон 1 / Серия 12 23 августа 1998
О чем cерия

В 1 сезоне 2 серии сериала «Секс в большом городе» у Миранды появляется чувство собственной неполноценности, так как ее спутник одержим моделями. Саманта решает выступить в роли «модели», Кэрри флиртует с мужчиной мечты.

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