В 1 сезоне 12 серии сериала «Восьмое чувство», когда Райли оказывается в руках ученого-маньяка Шепота, становится понятно, что навыки, которые приобрели сенсейты, нужны им, чтобы получить хоть какую-то возможность остаться в живых.