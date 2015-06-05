В 1 сезоне 12 серии сериала «Восьмое чувство», когда Райли оказывается в руках ученого-маньяка Шепота, становится понятно, что навыки, которые приобрели сенсейты, нужны им, чтобы получить хоть какую-то возможность остаться в живых.
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