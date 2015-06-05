В 1 сезоне 8 серии сериала «Восьмое чувство» Сун старается изо всех сил привыкнуть к новым обстоятельствам своей жизни. Кафеус, напротив, сопротивляется и хочет все изменить. Уилл и Номи получают тревожные сведения, которые могут на многое повлиять.
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