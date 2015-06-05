В 1 сезоне 3 серии сериала «Восьмое чувство» жизнь большинства сенсейтов становится все более непростой из-за вновь приобретенного дара. Новый эмоциональный фон по-прежнему остается загадкой для каждого из них. При этом он важен для их выживания.