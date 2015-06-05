В 1 сезоне 1 серии сериала «Восьмое чувство» перед восемью абсолютно разными героями, живущими в разных концах света, внезапно предстает женщина, которую они раньше никогда не видели. С тех пор с ними начинают происходить необъяснимые вещи.
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