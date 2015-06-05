В 1 сезоне 11 серии сериала «Восьмое чувство» час, который в корне изменит судьбу Райли, совсем близок. Тем временем Кафеус и Сун сталкиваются с тяжелым испытанием. Вольфганг совершает один из самых отчаянных поступков в своей жизни.