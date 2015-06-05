В 1 сезоне 5 серии сериала «Восьмое чувство» каждому из восьмерых сенсейтов приходится бороться с усилением связи друг с другом. Это приводит к весьма любопытным дням на съемочной площадке для Лито, а также к сюрпризу от Номи на свадьбе у ее сестры.