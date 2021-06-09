Во 2 сезоне 9 серии сериала «Постучись в мою дверь» наступил день бракосочетания Серкана и Эды. Кажется, что благополучное разрешение их драматической истории не за горами. Однако Серкан пока не знает, что впереди их ждет еще немало испытаний.