Во 2 сезоне 7 серии сериала «Постучись в мою дверь» Кираз нужно устроить в хорошее учебное заведение. Для этого Эда и Серкан собираются выдавать себя за благополучную семейную пару. Их главными конкурентами в этом вопросе оказываются Энгин и Пирил.