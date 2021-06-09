Во 2 сезоне 4 серии сериала «Постучись в мою дверь» Серкан выясняет, что Кираз – его родная дочь. Он задумывается об этом и приходит к выводу, что не может быть для нее настоящим отцом. Слова Серкана разочаровывают Эду. Кираз куда-то исчезает.