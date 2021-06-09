Во 2 сезоне 1 серии сериала «Постучись в мою дверь» Эда и Серкан, которые расстались после того, как Серкан заболел, повстречались через много лет. Их чувства друг к другу остались прежними, однако за эти годы многое в их жизнях поменялось.