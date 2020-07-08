В 1 сезоне сериала «Постучись в мою дверь» рассказывается о взаимоотношениях молодой флористки и состоятельного предпринимателя. Эда — очаровательная студентка, мечтающая о том, чтобы продолжить обучение в Италии. Но в решающий момент университет теряет финансирование, а способная ученица остается с документом о среднем образовании на руках. Серкан — прагматичный бизнесмен, причастный к тому, что бедная девушка была исключена из вуза. Изначально Эда мечтала о мести, но первая встреча в врагом обернулась взаимной симпатией.