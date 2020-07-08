Меню
Постучись в мою дверь 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Постучись в мою дверь
Киноафиша Сериалы Постучись в мою дверь Сезоны Сезон 1

Sen Çal Kapımı 16+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 8 июля 2020
Год выпуска 2020
Количество серий 78
Продолжительность сезона 61 час 6 минут
О чем 1-й сезон сериала «Постучись в мою дверь»

В 1 сезоне сериала «Постучись в мою дверь» рассказывается о взаимоотношениях молодой флористки и состоятельного предпринимателя. Эда — очаровательная студентка, мечтающая о том, чтобы продолжить обучение в Италии. Но в решающий момент университет теряет финансирование, а способная ученица остается с документом о среднем образовании на руках. Серкан — прагматичный бизнесмен, причастный к тому, что бедная девушка была исключена из вуза. Изначально Эда мечтала о мести, но первая встреча в врагом обернулась взаимной симпатией.

Список серий 1-го сезона сериала «Постучись в мою дверь» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
8 июля 2020
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
15 июля 2020
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
22 июля 2020
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
29 июля 2020
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
12 августа 2020
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
19 августа 2020
Серия 7 Episode 7
Сезон 1 Серия 7
26 августа 2020
Серия 8 Episode 8
Сезон 1 Серия 8
2 сентября 2020
Серия 9 Episode 9
Сезон 1 Серия 9
9 сентября 2020
Серия 10 Episode 10
Сезон 1 Серия 10
16 сентября 2020
Серия 11 Episode 11
Сезон 1 Серия 11
23 сентября 2020
Серия 12 Episode 12
Сезон 1 Серия 12
30 сентября 2020
Серия 13 Episode 13
Сезон 1 Серия 13
7 октября 2020
Серия 14 Episode 14
Сезон 1 Серия 14
14 октября 2020
Серия 15 Episode 15
Сезон 1 Серия 15
21 октября 2020
Серия 16 Episode 16
Сезон 1 Серия 16
28 октября 2020
Серия 17 Episode 17
Сезон 1 Серия 17
4 ноября 2020
Серия 18 Episode 18
Сезон 1 Серия 18
11 ноября 2020
Серия 19 Episode 19
Сезон 1 Серия 19
21 ноября 2020
Серия 20 Episode 20
Сезон 1 Серия 20
28 ноября 2020
Серия 21 Episode 21
Сезон 1 Серия 21
5 декабря 2020
Серия 22 Episode 22
Сезон 1 Серия 22
12 декабря 2020
Серия 23 Episode 23
Сезон 1 Серия 23
19 декабря 2020
Серия 24 Episode 24
Сезон 1 Серия 24
26 декабря 2020
Серия 25 Episode 25
Сезон 1 Серия 25
2 января 2021
Серия 26 Episode 26
Сезон 1 Серия 26
9 января 2021
Серия 27 Episode 27
Сезон 1 Серия 27
16 января 2021
Серия 28 Episode 28
Сезон 1 Серия 28
23 января 2021
Серия 29 Episode 29
Сезон 1 Серия 29
30 января 2021
Серия 30 Episode 30
Сезон 1 Серия 30
6 февраля 2021
Серия 31 Episode 31
Сезон 1 Серия 31
13 февраля 2021
Серия 32 Episode 32
Сезон 1 Серия 32
20 февраля 2021
Серия 33 Episode 33
Сезон 1 Серия 33
27 февраля 2021
Серия 34 Episode 34
Сезон 1 Серия 34
6 марта 2021
Серия 35 Episode 35
Сезон 1 Серия 35
13 марта 2021
Серия 36 Episode 36
Сезон 1 Серия 36
20 марта 2021
Серия 37 Episode 37
Сезон 1 Серия 37
27 марта 2021
Серия 38 Episode 38
Сезон 1 Серия 38
3 апреля 2021
Серия 39 Episode 39
Сезон 1 Серия 39
17 апреля 2021
Серия 40 Episode 40
Сезон 1 Серия 40
4 февраля 2021
Серия 41 Episode 41
Сезон 1 Серия 41
5 февраля 2021
Серия 42 Episode 42
Сезон 1 Серия 42
8 февраля 2021
Серия 43 Episode 43
Сезон 1 Серия 43
9 февраля 2021
Серия 44 Episode 44
Сезон 1 Серия 44
10 февраля 2021
Серия 45 Episode 45
Сезон 1 Серия 45
11 февраля 2021
Серия 46 Episode 46
Сезон 1 Серия 46
12 февраля 2021
Серия 47 Episode 47
Сезон 1 Серия 47
15 февраля 2021
Серия 48 Episode 48
Сезон 1 Серия 48
16 февраля 2021
Серия 49 Episode 49
Сезон 1 Серия 49
17 февраля 2021
Серия 50 Episode 50
Сезон 1 Серия 50
18 февраля 2021
Серия 51 Episode 51
Сезон 1 Серия 51
19 февраля 2021
Серия 52 Episode 52
Сезон 1 Серия 52
22 февраля 2021
Серия 53 Episode 53
Сезон 1 Серия 53
23 февраля 2021
Серия 54 Episode 54
Сезон 1 Серия 54
24 февраля 2021
Серия 55 Episode 55
Сезон 1 Серия 55
25 февраля 2021
Серия 56 Episode 56
Сезон 1 Серия 56
26 февраля 2021
Серия 57 Episode 57
Сезон 1 Серия 57
1 марта 2021
Серия 58 Episode 58
Сезон 1 Серия 58
2 марта 2021
Серия 59 Episode 59
Сезон 1 Серия 59
3 марта 2021
Серия 60 Episode 60
Сезон 1 Серия 60
4 марта 2021
Серия 61 Episode 61
Сезон 1 Серия 61
5 марта 2021
Серия 62 Episode 62
Сезон 1 Серия 62
8 марта 2021
Серия 63 Episode 63
Сезон 1 Серия 63
9 марта 2021
Серия 64 Episode 64
Сезон 1 Серия 64
10 марта 2021
Серия 65 Episode 65
Сезон 1 Серия 65
11 марта 2021
Серия 66 Episode 66
Сезон 1 Серия 66
12 марта 2021
Серия 67 Episode 67
Сезон 1 Серия 67
15 марта 2021
Серия 68 Episode 68
Сезон 1 Серия 68
16 марта 2021
Серия 69 Episode 69
Сезон 1 Серия 69
17 марта 2021
Серия 70 Episode 70
Сезон 1 Серия 70
18 марта 2021
Серия 71 Episode 71
Сезон 1 Серия 71
19 марта 2021
Серия 72 Episode 72
Сезон 1 Серия 72
22 марта 2021
Серия 73 Episode 73
Сезон 1 Серия 73
23 марта 2021
Серия 74 Episode 74
Сезон 1 Серия 74
24 марта 2021
Серия 75 Episode 75
Сезон 1 Серия 75
25 марта 2021
Серия 76 Episode 76
Сезон 1 Серия 76
26 марта 2021
Серия 77 Episode 77
Сезон 1 Серия 77
29 марта 2021
Серия 78 Episode 78
Сезон 1 Серия 78
30 марта 2021
