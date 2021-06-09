Во 2 сезоне 11 серии сериала «Постучись в мою дверь» Серкану становится известно, что его любимая ждет ребенка. Он счастлив и сосредотачивает все свое внимание на будущей матери. Но для Эды это время оказывается не самым легким испытанием.