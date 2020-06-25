В 3 сезоне сериала «В поиске» главная героиня — простая американка Дори — оказывается в заключении после раскрытия подробностей дела об убийстве частного детектива. Сможет ли она доказать свою невиновность? Друзья Дори — Дрю, Эллиот и Порция — убеждены, что им уготована такая же судьба. В конце концов Дрю также оказывается на скамье подсудимых, а Эллиот и Порция проходят по делу в качестве свидетелей. Все произошедшее по-разному влияет на психику друзей. Пока Дрю и Дори готовят стратегию своей защиты, Порция сближается с христианами, а Эллиот начинает истерически готовиться к своей свадьбе с Марком.