В поиске 2016 - 2022 3 сезон

Постер к 3-му сезону сериала В поиске
Киноафиша Сериалы В поиске Сезоны Сезон 3

Search Party
Оригинальное название Season 3
Название Сезон 3
Премьера сезона 25 июня 2020
Год выпуска 2020
Количество серий 10
Продолжительность сезона 5 часов 0 минут
О чем 3-й сезон сериала «В поиске»

В 3 сезоне сериала «В поиске» главная героиня — простая американка Дори — оказывается в заключении после раскрытия подробностей дела об убийстве частного детектива. Сможет ли она доказать свою невиновность? Друзья Дори — Дрю, Эллиот и Порция — убеждены, что им уготована такая же судьба. В конце концов Дрю также оказывается на скамье подсудимых, а Эллиот и Порция проходят по делу в качестве свидетелей. Все произошедшее по-разному влияет на психику друзей. Пока Дрю и Дори готовят стратегию своей защиты, Порция сближается с христианами, а Эллиот начинает истерически готовиться к своей свадьбе с Марком.

Рейтинг сериала

0.0
7.6 IMDb
Список серий 3-го сезона сериала «В поиске» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Обвиняемый The Accused
Сезон 3 Серия 1
25 июня 2020
Юрист-новичок The Rookie Lawyer
Сезон 3 Серия 2
25 июня 2020
Информатор The Whistleblower
Сезон 3 Серия 3
25 июня 2020
Дело национального масштаба A National Affair
Сезон 3 Серия 4
25 июня 2020
Общественное обращение Public Appeal
Сезон 3 Серия 5
25 июня 2020
На Бога уповаем In God We Trust
Сезон 3 Серия 6
25 июня 2020
Свидетель-мошенник Rogue Witness
Сезон 3 Серия 7
25 июня 2020
Опасный союз A Dangerous Union
Сезон 3 Серия 8
25 июня 2020
Неопровержимые доказательства Irrefutable Evidence
Сезон 3 Серия 9
25 июня 2020
Расплата The Reckoning
Сезон 3 Серия 10
25 июня 2020
