В поиске 2016 - 2022 1 сезон

Search Party
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 21 ноября 2016
Год выпуска 2016
Количество серий 10
Продолжительность сезона 5 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «В поиске»

В 1 сезоне сериала «В поиске» жительница Нью-Йорка Дори Сиф, ее бойфренд Дрю Гарднер, а также друзья Эллиот и Порция оказываются замешаны в расследование загадочного исчезновения девушки по имени Шанталь Уизерботтом. Пока весь город безуспешно ищет пропавшую, главная героиня решает самостоятельно ее спасти. В ходе поисков ей помогают довольно пассивный бойфренд Дрю, безумный хвастун Эллиот и взбалмошная актриса Порция. Из-за их поведения и отношения друг к другу друзья то и дело влипают во всякие неприятности. Сама Сиф при этом убеждена, что Шанталь угрожает опасность.

0.0
7.6 IMDb
Список серий 1-го сезона сериала «В поиске» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Таинственное исчезновение девушки, о которой никто не знал The Mysterious Disappearance of the Girl No One Knew
Сезон 1 Серия 1
21 ноября 2016
Женщина, которая слишком много знала The Woman Who Knew Too Much
Сезон 1 Серия 2
21 ноября 2016
Ночь ста свечей The Night of One Hundred Candles
Сезон 1 Серия 3
22 ноября 2016
Гость на ужине в плену The Captive Dinner Guest
Сезон 1 Серия 4
22 ноября 2016
Тайна золотого амулета The Mystery of the Golden Charm
Сезон 1 Серия 5
23 ноября 2016
Тайна зловещей церемонии The Secret of the Sinister Ceremony
Сезон 1 Серия 6
23 ноября 2016
Загадка в мусоре The Riddle Within the Trash
Сезон 1 Серия 7
24 ноября 2016
Возвращение забытого фантома The Return of the Forgotten Phantom
Сезон 1 Серия 8
24 ноября 2016
Пароль к теням Password to the Shadows
Сезон 1 Серия 9
25 ноября 2016
Дом сверхъестественных истин The House of Uncanny Truths
Сезон 1 Серия 10
25 ноября 2016
