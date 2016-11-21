В 1 сезоне сериала «В поиске» жительница Нью-Йорка Дори Сиф, ее бойфренд Дрю Гарднер, а также друзья Эллиот и Порция оказываются замешаны в расследование загадочного исчезновения девушки по имени Шанталь Уизерботтом. Пока весь город безуспешно ищет пропавшую, главная героиня решает самостоятельно ее спасти. В ходе поисков ей помогают довольно пассивный бойфренд Дрю, безумный хвастун Эллиот и взбалмошная актриса Порция. Из-за их поведения и отношения друг к другу друзья то и дело влипают во всякие неприятности. Сама Сиф при этом убеждена, что Шанталь угрожает опасность.