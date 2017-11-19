Во 2 сезоне сериала «В поиске» главная героиня — нью-йоркская девушка по имени Дори — а также трое ее друзей Дрю, Порция и Эллиот пытаются справиться с последствиями трагических событий. Им необходимо спрятать от посторонних глаз тело убитого частного детектива и максимально «скрыть» следы своей причастности к его гибели. Кроме того, нужно объявить всему городу о возвращении пропавшей Шанталь. К счастью, компании удается успешно провести всю операцию. Однако тайна, которая навсегда свела их вместе, мешает героям вернуться к обычной бруклинской жизни. Ситуация ухудшается, когда офицер Джой начинает «копать» под расследование Дори, а Эллиот попадает в реабилитационный центр.