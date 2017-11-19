Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

В поиске 2016 - 2022 2 сезон

Постер к 2-му сезону сериала В поиске
Киноафиша Сериалы В поиске Сезоны Сезон 2

Search Party
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 19 ноября 2017
Год выпуска 2017
Количество серий 10
Продолжительность сезона 5 часов 0 минут
О чем 2-й сезон сериала «В поиске»

Во 2 сезоне сериала «В поиске» главная героиня — нью-йоркская девушка по имени Дори — а также трое ее друзей Дрю, Порция и Эллиот пытаются справиться с последствиями трагических событий. Им необходимо спрятать от посторонних глаз тело убитого частного детектива и максимально «скрыть» следы своей причастности к его гибели. Кроме того, нужно объявить всему городу о возвращении пропавшей Шанталь. К счастью, компании удается успешно провести всю операцию. Однако тайна, которая навсегда свела их вместе, мешает героям вернуться к обычной бруклинской жизни. Ситуация ухудшается, когда офицер Джой начинает «копать» под расследование Дори, а Эллиот попадает в реабилитационный центр.

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
7.6 IMDb
Написать отзыв
Список серий 2-го сезона сериала «В поиске» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Убийство! Murder!
Сезон 2 Серия 1
19 ноября 2017
Заговор Conspiracy
Сезон 2 Серия 2
19 ноября 2017
Паралич Paralysis
Сезон 2 Серия 3
26 ноября 2017
Подозрение Suspicion
Сезон 2 Серия 4
26 ноября 2017
Паранойя Paranoia
Сезон 2 Серия 5
3 декабря 2017
Навязчивая идея Obsession
Сезон 2 Серия 6
3 декабря 2017
Отрицание Denial
Сезон 2 Серия 7
10 декабря 2017
Истерия Hysteria
Сезон 2 Серия 8
10 декабря 2017
Безумие Frenzy
Сезон 2 Серия 9
17 декабря 2017
Психоз Psychosis
Сезон 2 Серия 10
17 декабря 2017
График выхода всех сериалов
Лучший хоррор-хит этого лета получит приквел: для «сольника» выбрали самую странную героиню «Орудий»
Увы, но без «Великолепного века»: 8 турецких сериалов с самым высоким рейтингом на Кинопоиске за последние 5 лет
Чернобыль, Афганистан и охота на агентов: в новой драме НТВ в опасной игре сойдутся ЦРУ и КГБ
В голове его опилки — и «шиза»: абсолютно у всех героев «Винни Пуха» — серьезные беды с головой, и это подтверждают даже медики
Потомок Исильдура на минималках: вот как выглядел бы Арагорн, если бы Мортенсена не уговорили
«Заплатили за молчание»: гибель Супонева дважды разбила сердце его супруги — неприятная правда всплыла через 20+ лет
Османские лекари видели симптом, но не причину: загадочную смерть Хюррем попытались объяснить врачи — и малярия тут ни при чем
От похорон и брака до трусов и подарка: тест по советскому кино для самых наблюдательных и тех, кто умеет читать между строк
В Адидаса не стреляют, а Марат бездействует: почему пересняли финал «Слово пацана» — изначальная версия в разы хуже
Почти не ходит, живет на копейки, боится врачей: «главная бабушка» российского кино медленно угасает — коллеги не торопятся спасать Галину Стаханову
Отказалась рожать Петросяну, но стала миллиардершей: спустя годы после развода Степаненко живет между Россией и США — и теперь возвращается на ТВ
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше