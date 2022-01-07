Меню
В поиске 2016 - 2022, 5 сезон

Постер к 5-му сезону сериала В поиске
Search Party
Оригинальное название Season 5
Название Сезон 5
Премьера сезона 7 января 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 10
Продолжительность сезона 5 часов 0 минут
О чем 5-й сезон сериала «В поиске»

В 5 сезоне сериала «В поиске» веселые приключения четырех друзей, которые ищут свою бесследно пропавшую однокурсницу, продолжаются. Дори случайно узнает о том, что Шанталь исчезла. Вместе со своими приятелями девушка превращает поиски студентки в личную миссию. В новом сезоне все узнают, что Дори вступила в деловые отношения с харизматичным миллиардером Туннелем Куинном. Кроме того, она отправила своих старых приятелей – беспечную актрису Портию, эгоцентричного гея Эллиотта и капризного Дрю – в необычное и даже пугающее путешествие. Герои попадают во множество абсурдных ситуаций.

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
7.6 IMDb
Написать отзыв
Список серий 5-го сезона сериала «В поиске» График выхода всех сериалов
Происхождение Genesis
Сезон 5 Серия 1
7 января 2022
Исход Exodus
Сезон 5 Серия 2
7 января 2022
Короли Kings
Сезон 5 Серия 3
7 января 2022
Левит Leviticus
Сезон 5 Серия 4
7 января 2022
Деяния апостолов Acts of the Apostles
Сезон 5 Серия 5
7 января 2022
Евангелие от Иуды The Gospel of Judas
Сезон 5 Серия 6
7 января 2022
Книга войн Господних Book of the Wars of the Lord
Сезон 5 Серия 7
7 января 2022
Песнь песней Song of Songs
Сезон 5 Серия 8
7 января 2022
Причитания Lamentations
Сезон 5 Серия 9
7 января 2022
Открытие Revelation
Сезон 5 Серия 10
7 января 2022
