В 5 сезоне сериала «В поиске» веселые приключения четырех друзей, которые ищут свою бесследно пропавшую однокурсницу, продолжаются. Дори случайно узнает о том, что Шанталь исчезла. Вместе со своими приятелями девушка превращает поиски студентки в личную миссию. В новом сезоне все узнают, что Дори вступила в деловые отношения с харизматичным миллиардером Туннелем Куинном. Кроме того, она отправила своих старых приятелей – беспечную актрису Портию, эгоцентричного гея Эллиотта и капризного Дрю – в необычное и даже пугающее путешествие. Герои попадают во множество абсурдных ситуаций.