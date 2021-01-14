Меню
В поиске 2016 - 2022 4 сезон

Постер к 4-му сезону сериала В поиске
В поиске Сезоны Сезон 4

Search Party
Оригинальное название Season 4
Название Сезон 4
Премьера сезона 14 января 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 10
Продолжительность сезона 5 часов 0 минут
О чем 4-й сезон сериала «В поиске»

В 4 сезоне сериала «В поиске» молодая жительница Нью-Йорка по имени Дори в очередной раз сталкивается с максимально странной и безвыходной ситуацией. После судебного процесса, связанного с убийством частного детектива Кита, она оказывается в войлочной тюрьме без входа и выхода. Девушка всеми силами пытается сбежать на свободу. В это время ее друзья постепенно возвращаются к обыденной жизни: Дрю находится в поисках нового дела, Порция участвует в прослушивании на роль в судебном фильме, а Эллиот готовится стать ведущим собственного телевизионного шоу.

7.6 IMDb
Список серий 4-го сезона сериала «В поиске»
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Девушка в подвале The Girl in the Basement
Сезон 4 Серия 1
14 января 2021
Что-то острое Something Sharp
Сезон 4 Серия 2
14 января 2021
Побег в никуда Escape to Nowhere
Сезон 4 Серия 3
14 января 2021
Снова дома, снова дома, дома Home Again, Home Again, Jiggity-Jig
Сезон 4 Серия 4
21 января 2021
Доктор охотник за разумом Doctor Mindbender
Сезон 4 Серия 5
21 января 2021
Легкомысленная женщина The Thoughtless Woman
Сезон 4 Серия 6
21 января 2021
Бесконечный цикл The Infinite Loop
Сезон 4 Серия 7
28 января 2021
Самозванец The Imposter
Сезон 4 Серия 8
28 января 2021
Преисподняя The Inferno
Сезон 4 Серия 9
28 января 2021
Тени The Shadows
Сезон 4 Серия 10
28 января 2021
