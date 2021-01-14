В 4 сезоне сериала «В поиске» молодая жительница Нью-Йорка по имени Дори в очередной раз сталкивается с максимально странной и безвыходной ситуацией. После судебного процесса, связанного с убийством частного детектива Кита, она оказывается в войлочной тюрьме без входа и выхода. Девушка всеми силами пытается сбежать на свободу. В это время ее друзья постепенно возвращаются к обыденной жизни: Дрю находится в поисках нового дела, Порция участвует в прослушивании на роль в судебном фильме, а Эллиот готовится стать ведущим собственного телевизионного шоу.