Цитаты
Цитаты из сериала Крик
Nina Patterson
[шёпотом в панике] Позвони в 112.
Ноа Фостер
Святой поворот сюжета, Бэтмен.
Nina Patterson
Я рада, что ты вернулась и, знаешь, не какой-то ненормальный психопат.
Nina Patterson
Убийство похоже на чипсы, не откажешься от одного.
Актеры, которые произнесли культовые фразы
Белла Торн
Bella Thorne
John Karna
