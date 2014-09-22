В 1 сезоне 12 серии сериала «Скорпион» подросток упал в яму неподалеку от пляжа. Ему не удается вылезти. Члены команды «Скорпион» ищут возможность вытащить ребенка до того момента, как углубление в земле не наполнится водой во время прилива.
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