В 1 сезоне 18 серии сериала «Скорпион» к членам команды обращаются с просьбой оказать содействие в проведении тайных мирных переговоров, связанных с конфликтом в Восточной Европе. Это необходимо для предотвращения угрозы третьей мировой войны.
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