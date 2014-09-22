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Скорпион 2014 - 2018 1 серия 1 сезон

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Все серии 1 сезона «Скорпион»
Пилот
Сезон 1 / Серия 1 22 сентября 2014
Точка вывода из строя
Сезон 1 / Серия 2 29 сентября 2014
Циклон
Сезон 1 / Серия 3 6 октября 2014
Плутоний навсегда
Сезон 1 / Серия 4 13 октября 2014
Нуждающийся в помощи
Сезон 1 / Серия 5 20 октября 2014
Настоящие цвета
Сезон 1 / Серия 6 27 октября 2014
День отца
Сезон 1 / Серия 7 3 ноября 2014
Рискованное дело
Сезон 1 / Серия 8 10 ноября 2014
Ложный элемент
Сезон 1 / Серия 9 17 ноября 2014
Талисманы
Сезон 1 / Серия 10 24 ноября 2014
Месть
Сезон 1 / Серия 11 8 декабря 2014
Домино
Сезон 1 / Серия 12 15 декабря 2014
Убивающий экран
Сезон 1 / Серия 13 5 января 2015
Шарады
Сезон 1 / Серия 14 18 января 2015
Незабудки
Сезон 1 / Серия 15 19 января 2015
Лодка любви
Сезон 1 / Серия 16 9 февраля 2015
На юг
Сезон 1 / Серия 17 23 февраля 2015
Один раз укусили, умрёшь дважды
Сезон 1 / Серия 18 9 марта 2015
Молодые сердца разжигают пожар
Сезон 1 / Серия 19 23 марта 2015
Перекресток
Сезон 1 / Серия 20 30 марта 2015
Захватывающий фильм
Сезон 1 / Серия 21 13 апреля 2015
Открытки с края бездны
Сезон 1 / Серия 22 20 апреля 2015
О чем серия

В 1 сезоне 1 серии сериала «Скорпион» власти поручают Уолтеру и членам его команды важное и ответственное задание. Им необходимо разобраться с проблемой, связанной с системой коммуникации в самолетах, которая неожиданно вышла из строя.

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