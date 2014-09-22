В 1 сезоне 19 серии сериала «Скорпион» члены команды проводят операцию, целью которой является спасение исчезнувших путешественников. Вертолет, на котором они летели, потерпел крушение, в результате которого началось возгорание.
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