В 1 сезоне 10 серии сериала «Скорпион» членам команды предстоит отыскать технику, которая обеспечивает отсутствие видимости с самолета. Речь идет о воздушном судне, которое было подбито в Боснии. Сестра Уолтера появляется вместе с Сильвестром.
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