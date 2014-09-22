В 1 сезоне 20 серии сериала «Скорпион» членам команды предстоит обеспечить безопасность человека, который собирается свидетельствовать на суде против наркобарона. За ним охотятся наемные убийцы. Агенты организовывают побег, чтобы сбить их со следа.
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