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Киноафиша Сериалы Скорпион Сезоны Сезон 1 Серия 20

Скорпион 2014 - 2018 20 серия 1 сезон

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Все серии 1 сезона «Скорпион»
Пилот
Сезон 1 / Серия 1 22 сентября 2014
Точка вывода из строя
Сезон 1 / Серия 2 29 сентября 2014
Циклон
Сезон 1 / Серия 3 6 октября 2014
Плутоний навсегда
Сезон 1 / Серия 4 13 октября 2014
Нуждающийся в помощи
Сезон 1 / Серия 5 20 октября 2014
Настоящие цвета
Сезон 1 / Серия 6 27 октября 2014
День отца
Сезон 1 / Серия 7 3 ноября 2014
Рискованное дело
Сезон 1 / Серия 8 10 ноября 2014
Ложный элемент
Сезон 1 / Серия 9 17 ноября 2014
Талисманы
Сезон 1 / Серия 10 24 ноября 2014
Месть
Сезон 1 / Серия 11 8 декабря 2014
Домино
Сезон 1 / Серия 12 15 декабря 2014
Убивающий экран
Сезон 1 / Серия 13 5 января 2015
Шарады
Сезон 1 / Серия 14 18 января 2015
Незабудки
Сезон 1 / Серия 15 19 января 2015
Лодка любви
Сезон 1 / Серия 16 9 февраля 2015
На юг
Сезон 1 / Серия 17 23 февраля 2015
Один раз укусили, умрёшь дважды
Сезон 1 / Серия 18 9 марта 2015
Молодые сердца разжигают пожар
Сезон 1 / Серия 19 23 марта 2015
Перекресток
Сезон 1 / Серия 20 30 марта 2015
Захватывающий фильм
Сезон 1 / Серия 21 13 апреля 2015
Открытки с края бездны
Сезон 1 / Серия 22 20 апреля 2015
О чем серия

В 1 сезоне 20 серии сериала «Скорпион» членам команды предстоит обеспечить безопасность человека, который собирается свидетельствовать на суде против наркобарона. За ним охотятся наемные убийцы. Агенты организовывают побег, чтобы сбить их со следа.

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