Меня зовут Уолтер О'Брайен. У меня четвёртый по величине IQ, когда-либо зафиксированный: 197. У Эйнштейна было 160. Когда мне исполнилось 11, ФБР арестовало меня за взлом NASA, чтобы получить их чертежи для стены моей комнаты. Теперь я руковожу командой гениев, решающих мировые угрозы, которые можем решить только мы. Тоби у нас поведенческий аналитик. Сильвестр — человеческий калькулятор. Хэппи — механический гений. Агент Кейб Галло — наш куратор от правительства. А Пейдж? Ну, Пейдж не такая, как мы; она нормальная. Она переводит мир для нас, в то время как мы помогаем ей понять её гениального сына. Вместе мы — Скорпион.