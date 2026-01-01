Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Аватар: Пламя и пепел» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Сериалы Скорпион Цитаты Вопросы и ответы

Цитаты из сериала Скорпион

Уолтер О'Брайен Меня зовут Уолтер О'Брайен. У меня четвёртый по величине IQ, когда-либо зафиксированный: 197. У Эйнштейна было 160. Когда мне исполнилось 11, ФБР арестовало меня за взлом NASA, чтобы получить их чертежи для стены моей комнаты. Теперь я руковожу командой гениев, решающих мировые угрозы, которые можем решить только мы. Тоби у нас поведенческий аналитик. Сильвестр — человеческий калькулятор. Хэппи — механический гений. Агент Кейб Галло — наш куратор от правительства. А Пейдж? Ну, Пейдж не такая, как мы; она нормальная. Она переводит мир для нас, в то время как мы помогаем ей понять её гениального сына. Вместе мы — Скорпион.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[повторяемая фраза]
Хэппи Куин Не хорошо.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Не только «Уэнсдэй» и «Очень странные дела»: эти 10 сериалов Netflix 2022 года затянут так, что новогодние каникулы пролетят как один миг
Все знают «Морозко» Роу, но версия 1924 года Желябужского пугает до дрожи: вот что 100 лет назад показывали детям — похлеще любого хоррора
HBO делает ставку на 6 коротких серий по 35 минут: что покажет «Рыцарь Семи Королевств» 18 января — собрали все, что известно о приквеле «Игры престолов»
«Жалкий придурок» или гений с IQ в 178 баллов: как хорошо вы знаете Мистера Бина?
Кто чаще всего снимался у Рязанова: миллионы ответят — Гафт, и будут неправы
Простой тест для тех, кто хорошо отметил Рождество: выберите злодея «Бондианы» и узнайте ваш тип личности
Перышко упало, Джуди пропала: сцена после титров «Зверополиса 2» раскрыла львиную долю сюжета третьей части
Создатель «Буратино» объяснил, почему в сказке изменили песню Базилио и Алисы: музыка - та же, поют - на итальянском
«Ландыши» вернулись — и зрители не смогли досмотреть 1-ю серию: «Понятно, почему на премьере выдавали платочки»
«Самый бездарный, 100%»: у этой кошмарной сказки рейтинг 1,1 — Бурунов открещивается, а Воробьев, наоборот, гордится
Пиво, водка и коньяк, в бане вышел кавардак: во сколько Лукашину обошлась пьянка в «Сандунах» - потерял счет деньгам
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше