Во 2 сезоне 12 серии сериала «Спасение» в Америке начинаются массовые беспорядки. Дариус покидает пост президента. Джиллиан находится в заточении у Басса Шепарда. Она сообщает ему о том, что рельсовая пушка ликвидирована. Он обвиняет ее.