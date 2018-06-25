Во 2 сезоне 12 серии сериала «Спасение» в Америке начинаются массовые беспорядки. Дариус покидает пост президента. Джиллиан находится в заточении у Басса Шепарда. Она сообщает ему о том, что рельсовая пушка ликвидирована. Он обвиняет ее.
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