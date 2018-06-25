Во 2 сезоне 3 серии сериала «Спасение» Монро подает исковое требование в Верховный суд Америки. Он в последний раз пытается вернуть себе свою должность. Дариус собирается строить рельсотрон. Он рассчитывает на содействие со стороны Исландии.
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