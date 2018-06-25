Во 2 сезоне 9 серии сериала «Спасение» Дариус ищет заместителя, чтобы подать в отставку. Лиам и Джиллиан вновь встречаются. Грейс и Харрис нуждаются в содействии со стороны Алонзо. Алонзо поначалу не хочет помогать им, но вскоре его вынуждают.