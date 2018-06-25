Во 2 сезоне 4 серии сериала «Спасение» Ченг находится в затруднительном положении, а число протестующих постоянно растет. Лиам вступает в конфронтацию с Алисией Вреттой после того, как выясняет, что она действительно входит в хакерскую группу.