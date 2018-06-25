Во 2 сезоне 11 серии сериала «Спасение» после стрельбы из пушки, окончившейся вполне удачно, Дариус собирает журналистов на пресс-конференции. Там один из репортеров внезапно совершает суицид. Грейс убеждает Алисию оказать им содействие.
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