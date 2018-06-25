Во 2 сезоне 7 серии сериала «Спасение» Дариус фактически возглавляет страну после гибели Полины. Лиам выясняет, что задумал сделать Дариус с рельсотроном. По распоряжению Дариуса Лиама заключают под стражу за государственную измену.