Многосерийный комедийный проект «Сабрина — маленькая ведьма» – это история о школьнице по имени Сабрина, которая в день своего 16-летия узнает от своих тетушек, что она является ведьмой. Теперь жизнь белокурой девушки меняется, ведь она вынуждена скрывать от бойфренда Харви, школьной подруги Дженни и других ребят свои магические способности, а также говорящего кота Салема, который всегда готов напроказничать. Кроме того, Сабрина должна привыкнуть к своим силам и научиться ими грамотно распоряжаться.