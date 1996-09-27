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Постер к сериалу Сабрина — маленькая ведьма
Постер к сериалу Сабрина — маленькая ведьма
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 6.7
Оцените
2 постера
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 6.7
Оцените
Киноафиша Сериалы Сабрина — маленькая ведьма
Сабрина — маленькая ведьма (1996 - 2003) Sabrina, the Teenage Witch 12+
Год выпуска 1996
Страна США
Всего сезонов 7 сезонов
Эпизод длится 30 минут
Телеканал The WB
Продолжительность 81 час 30 минут
О чем сериал

Многосерийный комедийный проект «Сабрина — маленькая ведьма» – это история о школьнице по имени Сабрина, которая в день своего 16-летия узнает от своих тетушек, что она является ведьмой. Теперь жизнь белокурой девушки меняется, ведь она вынуждена скрывать от бойфренда Харви, школьной подруги Дженни и других ребят свои магические способности, а также говорящего кота Салема, который всегда готов напроказничать. Кроме того, Сабрина должна привыкнуть к своим силам и научиться ими грамотно распоряжаться.

В ролях Персонажи
Автор идеи
Nell Scovell
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Пол Фиг
Пол Фиг Eugene Pool
Мартин Мулл
Мартин Мулл Principal Willard Kraft
Линдсей Слоун
Линдсей Слоун Valerie Birckhead
Бампер Робинсон
Бампер Робинсон James
Джон Уэртас
Джон Уэртас Brad Alcerro
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Сабрина — маленькая ведьма - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
1996, 24 эпизода
 
Сабрина — маленькая ведьма - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
1997, 26 эпизодов
 
Сабрина — маленькая ведьма - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
1998, 25 эпизодов
 
Сабрина — маленькая ведьма - Сезон 4 / Season 4 Сезон 4 / Season 4
1999, 22 эпизода
 
Сабрина — маленькая ведьма - Сезон 5 / Season 5 Сезон 5 / Season 5
2000, 22 эпизода
 
Сабрина — маленькая ведьма - Сезон 6 / Season 6 Сезон 6 / Season 6
2001, 22 эпизода
 
Сабрина — маленькая ведьма - Сезон 7 / Season 7 Сезон 7 / Season 7
2002, 22 эпизода
 
Новости о сериале
Не хуже оригинала: 7 отличных ремейков от Netflix
Не хуже оригинала: 7 отличных ремейков от Netflix
Кадры из сериала
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