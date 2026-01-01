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Киноафиша Сериалы Сабрина — маленькая ведьма Награды

Награды и номинации «Сабрина — маленькая ведьма»

Вся информация о сериале
Primetime Emmy Awards 2003 Primetime Emmy Awards 2003
Outstanding Art Direction for a Multi-Camera Series
Номинант
 Outstanding Art Direction for a Multi-Camera Series
Номинант
Primetime Emmy Awards 1997 Primetime Emmy Awards 1997
Outstanding Costume Design for a Series
Номинант
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