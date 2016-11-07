В 1 сезоне сериала «Учитель Ким, доктор Романтик» события разворачиваются в маленькой клинике под названием Больница Дол Дам. В центре событий оказываются люди, которые встречают Ким Са Бу, одаренного врача, и открывают для себя «настоящий роман». После того как его отец умирает в больнице, подросток по имени Кан Дон Чжу решает отомстить. Мудрый доктор призывает его сделать это, обратившись вовнутрь себя. Так Дон Джу решает связать свою жизнь с медициной. Через несколько лет в качестве стажера он работает со сложными пациентами. Увидев, как Юн Со Чжон делает трудную операцию, Дон Чжу меняет свое представление о профессии врача.