Учитель Ким, доктор Романтик 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Учитель Ким, доктор Романтик
Киноафиша Сериалы Учитель Ким, доктор Романтик Сезоны Сезон 1

Nangmandakteo Kim Sa-boo 12+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 7 ноября 2016
Год выпуска 2016
Количество серий 20
Продолжительность сезона 23 часа 20 минут
О чем 1-й сезон сериала «Учитель Ким, доктор Романтик»

В 1 сезоне сериала «Учитель Ким, доктор Романтик» события разворачиваются в маленькой клинике под названием Больница Дол Дам. В центре событий оказываются люди, которые встречают Ким Са Бу, одаренного врача, и открывают для себя «настоящий роман». После того как его отец умирает в больнице, подросток по имени Кан Дон Чжу решает отомстить. Мудрый доктор призывает его сделать это, обратившись вовнутрь себя. Так Дон Джу решает связать свою жизнь с медициной. Через несколько лет в качестве стажера он работает со сложными пациентами. Увидев, как Юн Со Чжон делает трудную операцию, Дон Чжу меняет свое представление о профессии врача.

Рейтинг сериала

0.0
8.4 IMDb
Список серий 1-го сезона сериала «Учитель Ким, доктор Романтик» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Как засунуть слона в холодильник How to Put an Elephant in a Refrigerator
Сезон 1 Серия 1
7 ноября 2016
Конец чрезмерному адреналину Adrenal hyperreflexia
Сезон 1 Серия 2
8 ноября 2016
Пятница 13 Friday of Thirteen People
Сезон 1 Серия 3
14 ноября 2016
Необходимое и достаточное условие Necessary and Sufficient Condition
Сезон 1 Серия 4
15 ноября 2016
Правила соотношения Principle of Relative
Сезон 1 Серия 5
21 ноября 2016
Мотивация Motivation
Сезон 1 Серия 6
22 ноября 2016
Компромат Unstable Factor
Сезон 1 Серия 7
28 ноября 2016
Проявление гуманности The Manifestation of Humanism
Сезон 1 Серия 8
29 ноября 2016
Границы добра The Boundary of Good
Сезон 1 Серия 9
5 декабря 2016
Столкновение Crush
Сезон 1 Серия 10
6 декабря 2016
Психическая энтропия Psychological Entropy
Сезон 1 Серия 11
12 декабря 2016
Точка кипения The Boiling Point
Сезон 1 Серия 12
13 декабря 2016
Эстетика беспорядка The Art of Turmoil
Сезон 1 Серия 13
19 декабря 2016
Эффект парагонимоза Paragonimiasis Effect
Сезон 1 Серия 14
20 декабря 2016
Синдром гадкого утенка The Cornered Stone Syndrome
Сезон 1 Серия 15
27 декабря 2016
Ответственность за риск Burden of Risk
Сезон 1 Серия 16
2 января 2017
Момент истины Moment of Truth
Сезон 1 Серия 17
3 января 2017
Хочешь не хочешь Whether You Want It or Not
Сезон 1 Серия 18
9 января 2017
Праведник или врач Doctors and Righteous People
Сезон 1 Серия 19
10 января 2017
Закон сохранения романтики The Law of Conservation of Romance
Сезон 1 Серия 20
16 января 2017
