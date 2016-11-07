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Постер сериала Учитель Ким, доктор Романтик
Постер сериала Учитель Ким, доктор Романтик
Постер сериала Учитель Ким, доктор Романтик
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Киноафиша Сериалы Учитель Ким, доктор Романтик

Учитель Ким, доктор Романтик (2016 - …)

Nangmandakteo Kim Sa-boo 12+
Год выпуска 2016
Страна Корея
Всего сезонов 3 сезона
Эпизод длится 1 час 10 минут
Телеканал SBS
Продолжительность сериала 43 часа 10 минут
О чем сериал

Это история о том, как таинственный человек навсегда изменил жизнь будущего доктора. Пу Ен-джу когда-то слыл талантливейшим хирургом, пациенты и коллеги окрестили его Руками Бога. Но в один из дней он внезапно пропал, и никто не знал, где его искать. Теперь главный герой — обыкновенный преподаватель, который любит представляться романтичным врачом. Дон-джу пошел в медицину, чтобы победить, Юн Со-джун — потому что почувствовал, что это его призвание. Но после встречи с педагогом Кимом они поняли, кто такой врач на самом деле.

В ролях
В ролях
Хан Сок-кю
Ким Хон-пха
Ким Хон-пха
Лим Вон-хи
Ан Хё-соп
Чин Гён
Ю Ён-сок
Все актеры и съемочная группа
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Дата выхода новых серий 3-го сезона сериала «Учитель Ким, доктор Романтик»
Episode 1
Сезон 3 Серия 1
28 апреля 2023
График выхода новых серий
Сезоны
Учитель Ким, доктор Романтик - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2016, 20 эпизодов
 
Учитель Ким, доктор Романтик - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2020, 16 эпизодов
 
Учитель Ким, доктор Романтик - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
2023, 1 эпизод
 
Кадры из сериала
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