Это история о том, как таинственный человек навсегда изменил жизнь будущего доктора. Пу Ен-джу когда-то слыл талантливейшим хирургом, пациенты и коллеги окрестили его Руками Бога. Но в один из дней он внезапно пропал, и никто не знал, где его искать. Теперь главный герой — обыкновенный преподаватель, который любит представляться романтичным врачом. Дон-джу пошел в медицину, чтобы победить, Юн Со-джун — потому что почувствовал, что это его призвание. Но после встречи с педагогом Кимом они поняли, кто такой врач на самом деле.