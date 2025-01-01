Меню
Nangmandakteo Kim Sa-boo
12+
Год выпуска
2016
Страна
Южная Корея
Эпизод длится
1 час 10 минут
Телеканал
SBS
Рейтинг сериала
0.0
Оцените
0
голосов
8.4
IMDb
Написать отзыв
Список сезонов сериала «Учитель Ким, доктор Романтик»
Сезон 1 / Season 1
20 эпизодов
7 ноября 2016 - 16 января 2017
Сезон 2 / Season 2
16 эпизодов
6 января 2020 - 25 февраля 2020
Сезон 3 / Season 3
8 эпизодов
28 апреля 2023 - 20 мая 2023
