Учитель Ким, доктор Романтик 3 сезон смотреть онлайн

Постер к 3-му сезону сериала Учитель Ким, доктор Романтик
Учитель Ким, доктор Романтик Сезон 3

Nangmandakteo Kim Sa-boo 12+
Оригинальное название Season 3
Название Сезон 3
Премьера сезона 28 апреля 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 8
Продолжительность сезона 9 часов 20 минут
О чем 3-й сезон сериала «Учитель Ким, доктор Романтик»

В 3 сезоне сериала «Учитель Ким, доктор Романтик» Пу Ен-джу продолжает лечить не только тела людей, но и выступать в качестве их духовного наставника. В больницу к нему наведываются не только пациенты, но и начинающие доктора. Сначала они относятся к доктору Романтику со скепсисом. Но после того, как узнают его ближе, чувствуют, что перенимают его отношение к профессии, а их жизнь словно наполняется смыслом. Учителю Киму удалось наставить на путь истинный множество заблудших душ, потерявших ориентиры. Также он взрастил целое поколение молодых медиков, самозабвенно преданных своему делу.

Рейтинг сериала

0.0
0 голосов
8.4 IMDb

Список серий 3-го сезона сериала «Учитель Ким, доктор Романтик»
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Серия 1 Episode 1
Сезон 3 Серия 1
28 апреля 2023
Серия 2 Episode 2
Сезон 3 Серия 2
29 апреля 2023
Серия 3 Episode 3
Сезон 3 Серия 3
5 мая 2023
Серия 4 Episode 4
Сезон 3 Серия 4
6 мая 2023
Серия 5 Episode 5
Сезон 3 Серия 5
12 мая 2023
Серия 6 Episode 6
Сезон 3 Серия 6
13 мая 2023
Серия 7 Episode 7
Сезон 3 Серия 7
19 мая 2023
Серия 8 Episode 8
Сезон 3 Серия 8
20 мая 2023
График выхода всех сериалов
