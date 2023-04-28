В 3 сезоне сериала «Учитель Ким, доктор Романтик» Пу Ен-джу продолжает лечить не только тела людей, но и выступать в качестве их духовного наставника. В больницу к нему наведываются не только пациенты, но и начинающие доктора. Сначала они относятся к доктору Романтику со скепсисом. Но после того, как узнают его ближе, чувствуют, что перенимают его отношение к профессии, а их жизнь словно наполняется смыслом. Учителю Киму удалось наставить на путь истинный множество заблудших душ, потерявших ориентиры. Также он взрастил целое поколение молодых медиков, самозабвенно преданных своему делу.