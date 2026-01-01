Постеры сериала «Учитель Ким, доктор Романтик»

Оповещения от Киноафиши
Москва
Учитель Ким, доктор Романтик
Постеры
О сериале
Сезоны
Статьи
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Вся информация о сериале
Штирлиц вел машину и рассказывал пастору про музыку из будущего: этот ляп в «17 мгновениях весны» очевиден и сейчас
Не только в СССР были «В бой идут одни "старики"»: эти 3 зарубежных фильма тоже рассказывают о подвигах летчиков
Стало известно, когда «Грозовой перевал» выпустят онлайн: рекордную кассу все равно набрать не удалось
Уже круче «Магической битвы»: «Киберслав» встал в один ряд с лучшими аниме в истории – от «Евангелиона» до «Ковбоя Бибопа»
«Война – это все приходящее»: если узнали, откуда цитата, то тест по советскому военному кино точно пройдете на 6/6
Следили за актерами с топорами: сюжет этого фильма об МЧС одобрили спасатели
5 детективов из России для любителей «Невского» и «Первого отдела»: герои цепляют не хуже, чем Семенов и Брагин
Охлобыстин с фотоаппаратом и Макаров с пистолетом: 5 криминальных сериалов НТВ на замену «Невскому»
За окном февраль, а в 5 фильмах СССР – пляжи и солнце: угадайте 5 жарких кинолент по кадрам (тест для фанатов)
Худсовет поставил крест, залы пустовали: «Офицеры» должны были провалиться — но фильм спасла случайная зрительница
«Вызывает отвращение»: первое российское аниме про войну «заходит» только детям – взрослые крутят пальцем у виска
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667