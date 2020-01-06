Меню
Учитель Ким, доктор Романтик 2 сезон смотреть онлайн

Постер к 2-му сезону сериала Учитель Ким, доктор Романтик
Nangmandakteo Kim Sa-boo 12+
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 6 января 2020
Год выпуска 2020
Количество серий 16
Продолжительность сезона 18 часов 40 минут
О чем 2-й сезон сериала «Учитель Ким, доктор Романтик»

Во 2 сезоне сериала «Учитель Ким, доктор Романтик» во время своей поездки в госпиталь учитель Ким вновь производит впечатление на трех молодых докторов, которые оказались в вестибюле больницы в момент его визита. Ким поражает Со У Джина своим необычным подходом к лечению высокопоставленного чиновника и запрещает Ча Ын Чже оказывать помощь во время операции. До Юн-Ван создает беспорядок, привлекая собственную команду докторов. Участие У Джина в операции Пак Мин Гука спровоцировало неловкую ситуацию. У Джин оказывается между двух огней — противостоящих друг к другу медиков.

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
8.4 IMDb
Список серий 2-го сезона сериала «Учитель Ким, доктор Романтик» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Насылающий дождь Rainmaker
Сезон 2 Серия 1
6 января 2020
Механизм аварий Mechanism of Accidents
Сезон 2 Серия 2
7 января 2020
Неподтвержденные настройки Undefined Setting Value
Сезон 2 Серия 3
13 января 2020
Как использовать конфликты Utilizing Conflict
Сезон 2 Серия 4
14 января 2020
Жизнь в пятницу вечером A Living Friday Night
Сезон 2 Серия 5
20 января 2020
Плацебо Placebo
Сезон 2 Серия 6
21 января 2020
Удерживая строй и сохраняя доброту The Line That Should Be Protected…
Сезон 2 Серия 7
27 января 2020
Путь уважения Walk of Respect
Сезон 2 Серия 8
28 января 2020
Травмотология Trauma
Сезон 2 Серия 9
3 февраля 2020
Необходимая тревога The Effects of an Adequate Amount of Anxiety
Сезон 2 Серия 10
4 февраля 2020
Допустимая граница Minimum Boundaries
Сезон 2 Серия 11
10 февраля 2020
Ошибка равноценного обмена An Error of Exchange of Equivalents
Сезон 2 Серия 12
11 февраля 2020
Защитный механизм Defense Mechanism
Сезон 2 Серия 13
17 февраля 2020
Выборочная дислексия Selective Dyslexia
Сезон 2 Серия 14
18 февраля 2020
Взаимопонимание Rapport; Trust Relationship
Сезон 2 Серия 15
24 февраля 2020
Карпы в пруду Koi’s Law
Сезон 2 Серия 16
25 февраля 2020
