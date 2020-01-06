Во 2 сезоне сериала «Учитель Ким, доктор Романтик» во время своей поездки в госпиталь учитель Ким вновь производит впечатление на трех молодых докторов, которые оказались в вестибюле больницы в момент его визита. Ким поражает Со У Джина своим необычным подходом к лечению высокопоставленного чиновника и запрещает Ча Ын Чже оказывать помощь во время операции. До Юн-Ван создает беспорядок, привлекая собственную команду докторов. Участие У Джина в операции Пак Мин Гука спровоцировало неловкую ситуацию. У Джин оказывается между двух огней — противостоящих друг к другу медиков.