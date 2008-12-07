В 4 сезоне 8 серии сериала «Робоцып» возвращение Дороти из Страны Оз оборачивается для нее серьезными последствиями, а вторая часть саги «Звездный путь» становится оперным шоу. Затем маленький Железный Человек отправляется к «Мстителям».
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