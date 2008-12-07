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Киноафиша Сериалы Робоцып Сезоны Сезон 4 Серия 15

Робоцып 2005 15 серия 4 сезон

7.4 Оцените
10 голосов
Все серии 4 сезона «Робоцып»
Спаси меня
Сезон 4 / Серия 1 7 декабря 2008
Они забрали мои пальцы
Сезон 4 / Серия 2 14 декабря 2008
Я в ловушке
Сезон 4 / Серия 3 21 декабря 2008
На фабрике DVD
Сезон 4 / Серия 4 28 декабря 2008
Скажи моей маме
Сезон 4 / Серия 5 4 января 2009
P.S. Да, таким образом
Сезон 4 / Серия 6 11 января 2009
С любовью, Морис
Сезон 4 / Серия 7 18 января 2009
Две недели без еды
Сезон 4 / Серия 8 25 января 2009
Но не таким образом
Сезон 4 / Серия 9 1 февраля 2009
Я люблю ее
Сезон 4 / Серия 10 8 февраля 2009
Мы скромный завод
Сезон 4 / Серия 11 26 июля 2009
Мориса поймали
Сезон 4 / Серия 12 2 августа 2009
Объединение нашего труда
Сезон 4 / Серия 13 9 августа 2009
Председатель Ху запрещает
Сезон 4 / Серия 14 16 августа 2009
Из-за ограниченного времени и бюджета
Сезон 4 / Серия 15 23 августа 2009
Болтовня Мориса
Сезон 4 / Серия 16 30 августа 2009
Не может быть стерт, сожалею
Сезон 4 / Серия 17 6 сентября 2009
Пожалуйста, не уведомляйте наших подрядчиков
Сезон 4 / Серия 18 13 сентября 2009
Особенно животное Кит Кроффорд!
Сезон 4 / Серия 19 20 сентября 2009
Дорогой потребитель
Сезон 4 / Серия 20 6 декабря 2009
О чем серия

В 4 сезоне 15 серии сериала «Робоцып» профессор Джонс вовремя закрывает глаза, а трансформеры оплакивают павшего товарища. Также на экране появятся персонажи анимационного мультика «Желтая подводная лодка» и кукла Барби.

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