В 4 сезоне 15 серии сериала «Робоцып» профессор Джонс вовремя закрывает глаза, а трансформеры оплакивают павшего товарища. Также на экране появятся персонажи анимационного мультика «Желтая подводная лодка» и кукла Барби.
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