В 4 сезоне 13 серии сериала «Робоцып» ключевые персонажи фильма «Придурки из Хаззарда» отправляются в глубокое Средневековье, а смурфы объявляют войну сноркам. Между тем Кларк Кент сталкивается с неожиданной проблемой.
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