В 4 сезоне 7 серии сериала «Робоцып» персонаж из мультика «Бабар» становится диктатором, в то время как О. Джей Симпсон расследует дело об убийстве собственной супруги. Далее Терминатор отправляет неожиданное послание корпорации «Скайнет».
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