В 4 сезоне 2 серии сериала «Робоцып» речь пойдет о нелегкой судьбе подрядчика, промышляющего строительством храмов для очередного фильма об Индиане Джонсе. Кроме того, будет раскрыта тайная сторона жизни маньяка Джейсона Вурхиза.
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