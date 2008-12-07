В 4 сезоне 12 серии сериала «Робоцып» персонаж из культовой игры Castlevania берется за необычную работу, в то время как звезда «Улицы Сезам» знакомит публику со своим странным родственником. Тем временем Жан-Клод вступает в схватку с Ван Даммом.
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