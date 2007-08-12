В 3 сезоне 5 серии сериала «Робоцып» политик Тед Кеннеди и известная супермодель Дженна Джеймсон вступают в необычное противостояние со знаменитостями. Команда особого назначения ведет охоту на Соника, чтобы оштрафовать ежа за превышение скорости.
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