В 3 сезоне 14 серии сериала «Робоцып» зрителей ждет самый халтурный рождественский спецвыпуск за всю историю американского телевидения! Вместе с молодым неудачником вы узнаете, как попасть в Нарнию, а также почему нельзя целовать Санту.
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