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Киноафиша Сериалы Робоцып Сезоны Сезон 3 Серия 17

Робоцып 2005 17 серия 3 сезон

7.6 Оцените
10 голосов
Все серии 3 сезона «Робоцып»
Оборотень против единорога
Сезон 3 / Серия 1 12 августа 2007
Индианка закапывает печенье
Сезон 3 / Серия 2 19 августа 2007
Кролики на американских горках
Сезон 3 / Серия 3 26 августа 2007
Выявление героя
Сезон 3 / Серия 4 2 сентября 2007
Башмак
Сезон 3 / Серия 5 9 сентября 2007
Бесконечные хлебные палочки
Сезон 3 / Серия 6 16 сентября 2007
Янси Йо-Йо мальчик
Сезон 3 / Серия 7 23 сентября 2007
Больше крови, больше шоколада
Сезон 3 / Серия 8 30 сентября 2007
Гора тупых знаменитостей
Сезон 3 / Серия 9 7 октября 2007
Моеша Поппинс
Сезон 3 / Серия 10 21 октября 2007
Запрет на развлечения
Сезон 3 / Серия 11 28 октября 2007
Больше не трястись
Сезон 3 / Серия 12 4 ноября 2007
Бойня в прерии
Сезон 3 / Серия 13 11 ноября 2007
Халтурный рождественский свецвыпуск робоцыпа
Сезон 3 / Серия 14 9 декабря 2007
Табба-Бабба теперь Хубба-Хубба
Сезон 3 / Серия 15 7 сентября 2008
Брызгать водой/ Фу, наглость
Сезон 3 / Серия 16 14 сентября 2008
Бионическая корова
Сезон 3 / Серия 17 21 сентября 2008
Монстравцы
Сезон 3 / Серия 18 28 сентября 2008
Президент зла
Сезон 3 / Серия 19 5 октября 2008
Чирлакс
Сезон 3 / Серия 20 11 октября 2008
О чем серия

В 3 сезоне 17 серии сериала «Робоцып» предлагается уморительная пародия на «Героев», в которой злодей Сайлер получает новую силу. Мистер Магу проводит операцию на глазах, но делает только хуже, после чего Тарзан становится одержим грудью Джейн.

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