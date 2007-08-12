В 3 сезоне 1 серии сериала «Робоцып» губернатор Калифорнии сталкивается с проблемой иммиграции. Решить этот вопрос Шварценеггеру поможет персонаж из мультика. Тем временем Защитники Земли противостоят неожиданному сопернику.
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